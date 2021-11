Six titres et 59 victoires sur le circuit en 2021. Personne n'a fait aussi bien qu'Alexander Zverev de ce point de vue statistique cette saison. Et si l'on entre un peu dans le détail des trophées glanés par l'Allemand, un nouveau constat s'impose : au meilleur des trois sets, il n'a pas d'égal. Médaillé d'or aux Jeux Olympiques et sacré au Masters, il s'est imposé dans les deux événements les plus importants de la saison hors Grand Chelem. A ceci, il faut ajouter deux Masters 1000 (Madrid, Cincinnati) - il est le seul à en compter autant aussi cette année - et deux ATP 500 (Acapulco et Vienne) pour compléter un prestigieux tableau digne d'un numéro 1 mondial… du format court.

Alors Zverev futur patron sans Majeur ? Difficile à envisager tant la valeur des tournois du Grand Chelem (2000 points chacun, soit le double d'un Masters 1000) pèse lourd dans le bilan comptable. Remporter au moins un des quatre monuments tennistiques de l'année ressemble fort à un passage obligé pour atteindre le sommet de la pyramide. "Devenir numéro 1 mondial ? Ce n'est possible qu'avec une victoire en Grand Chelem, ce doit être l'objectif le plus important de Sascha en 2022", considère d'ailleurs son illustre aîné et consultant pour Eurosport Boris Becker. Il n'en demeure pas moins que, mathématiquement, l'équation de la conquête du trône sans Majeur au palmarès n'est pas impossible.

De rares et vieux précédents : Rios 1998 et... Lendl 1983

Dans l'histoire du tennis masculin moderne, elle a même déjà été résolue par deux hommes : Marcelo Rios et Ivan Lendl. Le premier y est parvenu il y a plus de vingt ans, plus précisément lors du printemps 1998 à deux reprises et pour une durée totale de six semaines. Le Chilien demeure ainsi à ce jour le seul numéro 1 mondial à n'avoir jamais décroché le Graal en Majeur. Quinze ans plus tôt, Lendl avait aussi conquis le trône sans triomphe en Grand Chelem, mais contrairement à Rios, il s'était bien rattrapé par la suite (8 titres : 2 Open d'Australie, 3 Roland-Garros et 3 US Open).

Si pour chacun de ces précédents, le barème de points attribués par tournoi était différent de celui actuellement en vigueur, les saisons 1983 et 1998 possèdent un point commun fondamental : elles n'ont pas été marquées par la domination écrasante d'un joueur. Ces deux années-là, chaque tournoi du Grand Chelem a d'ailleurs eu un lauréat différent :

1983 : Mats Wilander à l'Open d'Australie, Yannick Noah à Roland-Garros, John McEnroe à Wimbledon et Jimmy Connors à l'US Open

1998 : Petr Korda à l'Open d'Australie, Carlos Moya à Roland-Garros, Pete Sampras à Wimbledon et Patrick Rafter à l'US Open

Confortable numéro 3 mondial après le plus bel exercice de sa jeune carrière, Zverev suit d'assez près Daniil Medvedev au classement (800 points). Si des points avaient été attribués à Tokyo, la place de dauphin aurait même été à portée de main. Mais des précédents évoqués plus haut, un constat s'impose : pour s'approprier le trône sans titre du Grand Chelem, l'Allemand devra afficher la même régularité que depuis l'été et compter sur une moins grande domination de Novak Djokovic au meilleur des cinq manches (Petit Chelem et finale à de l'US Open en 2021).

Les choix de Djokovic ouvriront (ou pas) des perspectives

Le Serbe disposant actuellement de 3700 points de marge sur le grand Sascha, la première place mondiale semble inaccessible à première vue. A moins que le patron du circuit ne décide de faire l'impasse sur l'Open d'Australie (17-30 janvier 2022) qui impose la vaccination contre le Covid-19 à ses futurs participants. Triple tenant du titre, Djokovic perdrait alors 2000 unités au classement.

Un service de plomb et beaucoup d'audace : comment Zverev a écoeuré Medvedev en finale

Ce scénario hypothétique additionné à une éventuelle finale de Zverev aux antipodes (gain de 840 points par rapport à son quart de l'an passé) rapprocherait considérablement l'Allemand du trône : il n'y aurait alors plus que 840 longueurs entre les deux hommes. Dès la tournée américaine à Indian Wells et Miami en mars, l'Allemand pourrait alors espérer détrôner le Serbe.

Une concurrence plus forte pourrait diluer davantage les gains en Grand Chelem

Un retour en forme de Rafael Nadal et/ou de Dominic Thiem à Roland-Garros contribuerait également à rééquilibrer les forces, à amoindrir le capital de points en Grand Chelem de Djokovic (qui s'économise par ailleurs de plus en plus entre les Majeurs) et à favoriser les desseins de Zverev, plus fiable sur ocre qu'un Medvedev et plus solide sur dur qu'un Tsitsipas. Mais envisageable ou non, cette projection relève de la pure fiction tennistique.

Dans les faits, le matelas de "Nole" est plus que confortable. Et quand on sait que le record du nombre de titres en Grand Chelem est en vue à Melbourne où il a déjà gagné à 9 reprises, son forfait est loin d'être acquis. A ce sujet, Zverev s'est d'ailleurs fendu d'une déclaration pour le moins surprenante et contradictoire, espérant que son rival serbe bénéficierait d'une "exception" en tant que numéro 1 mondial, tout en indiquant que les joueurs devaient suivre les règles imposées par Tennis Australia.

Au rythme auquel l'Allemand augmente son capital depuis l'été - 4060 points en quatre mois à partir de Cincinnati, le plus gros total devant Medvedev (3960) -, devenir numéro 1 mondial sans Grand Chelem ne relève pas de la chimère. Sur le circuit WTA, elles sont d'ailleurs plus nombreuses à y être parvenues récemment (Karolina Pliskova en 2017 ou Caroline Wozniacki en 2010 avant son sacre australien par exemple), profitant de l'absence de patronne (Serena Williams en l'occurence).

Reste que pour se faciliter la tâche, gagner au moins un Majeur reste, de loin, la méthode la plus sûre pour y arriver. Zverev le sait très bien et ne dissocie pas les deux objectifs. Autant faire d'une pierre deux coups.

