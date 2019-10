Le Français Ugo Humbert, 70e joueur mondial, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP d'Anvers où il affrontera le Britannique Andy Murray, ancien N.1 mondial, samedi. Humbert, tombeur surprise du Belge David Goffin (14e) en 8e, a confirmé son succès de prestige en battant l'Argentin Guido Pella (20e) 5-7, 6-4, 6-4 en quarts vendredi.

Le jeune Français de 21 ans, qui avait fait la course en tête dans le premier set avant de le perdre 5-7, a fait preuve d'une grande maturité au moment de servir pour le match. Après un ace lui permettant de mener 40-15, il a commis une double faute mais s'est ressaisi dans la foulée pour conclure.

Humbert à réaction

Une capacité de réaction qui aura été sa marque de fabrique dans ce match. Dans la dernière manche, le Messin a en effet également pris les devants au score en breakant tôt son adversaire mais s'est fait rejoindre à 4-4. Heureusement, contrairement au premier acte, il a réussi à passer outre ce contretemps pour reprendre immédiatement le service de Pella et boucler les débats quelques minutes plus tard.

Samedi, en demi-finale, Humbert affrontera donc pour la première fois l'ancien n°1 mondial Andy Murray et tentera pour la troisième fois d'atteindre une finale ATP après ses échecs un peu plus tôt dans l'année à Marseille (contre Kukushkin) et Newport (face à Isner).