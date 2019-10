Sale journée pour les têtes de série au tournoi d'Anvers. Après les défaites de Gaël Monfils (n°1) et de Diego Schwartzman (n°3), David Goffin (n°2) a également été éliminé dès le 2e tour ce jeudi, battu par un Ugo Humbert en grande forme. Le Français s'est largement imposé en deux sets et 1h07 de jeu (6-3, 6-1), et affrontera l'Argentin Guido Pella pour s'offrir une place dans le dernier carré.

Humbert, pas du tout inhibé face au 14e mondial, a entamé a rencontre sans complexe et breaké rapidement pour creuser l'écart à 4-2, puis 5-2 après une balle de debreak sauvée dans la foulée. D'un calme olympien, le 65e joueur au classement ATP a conclu le premier set sur sa deuxième tentative, grâce à une faute directe du Belge.

Le Messin a encore haussé le ton dans la deuxième manche, en breakant son adversaire d'entrée. Lancé face à un Goffin jamais rentré dans le match et auteur de nombreuses fautes directes, il a fait mieux que gérer son avance, en prenant une nouvelle fois le service de son adversaire pour lui infliger un sévère 6-1. Désormais, il faudra confirmer l'exploit en quarts face à Guido Pella, qui le devance de 50 places au classement ATP. L'autre Français toujours en lice, Gilles Simon, affrontera lui Stan Wawrinka.