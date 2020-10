L'indoor lui va comme un gant. Après être passé près de la victoire contre Andrey Rublev (futur vainqueur du tournoi) au même stade de la compétition à Saint-Pétersbourg la semaine dernière, Ugo Humbert a cette fois validé par le résultat une nouvelle performance de choix. Au 2e tour à Anvers mercredi, le Messin a renversé le 15e joueur mondial Pablo Carreno Busta (5-7, 6-3, 6-4) après plus de deux heures et demie de combat (2h34 exactement). En quart de finale, il sera opposé vendredi au vainqueur du match entre l'Américain Taylor Fritz et le Sud-Africain Lloyd Harris.