Tennis

VIDEO - ATP Anvers - Revivez la colère et le pétage de plomb de Khachanov contre Evans

ATP ANVERS – Karen Khachanov a complètement craqué lors de son quart de finale perdu (3-6, 7-6, 6-4) contre Daniel Evans vendredi. Après une décision arbitrale défavorable en l’absence du hawk-eye et la perte du second set, le Russe a donné un coup de pied dans le filet puis des coups de raquette dans la chaise d’arbitre et n’a finalement écopé que d’un avertissement. Voyez plutôt !

00:01:30, 390 vues, il y a une heure