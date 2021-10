C'est une performance emblématique des (nombreux) paliers franchis par Arthur Rinderknech cette saison. Le Français, 65e joueur mondial, a réalisé une sacrée performance mercredi pour s'offrir la tête de série numéro 8 de cet ATP 250 d'Anvers (et 33e à l'ATP), Dusan Lajovic. Il a ainsi su contenir le retour de son adversaire grâce à une fin de match impressionnante, l'emportant finalement en trois manches (6-3, 4-6, 6-2) et 1h54 de jeu dans ce 2e tour. En quart de finale, il défiera un Italien : Jannik Sinner ou Lorenzo Musetti qui s'affrontent en début de soirée.

Pour s'imposer, Rinderknech s'est souvent appuyé sur la qualité de son service et de sa première frappe (30 coups gagnants dont 13 aces), et ce alors même que la partie avait pourtant débuté bien mal avec un break blanc concédé d'entrée. Le natif de Gassin a même perdu les 8 premiers points du match avant de se remettre à l'endroit et d'entrer pleinement dans son match. Résultat, la dynamique s'est totalement inversée : il a enchaîné cinq jeux (de 0-2 à 5-2), puis a viré en tête (6-3), profitant notamment des difficultés en première de Lajovic (44 % seulement dans ce premier set).

