Celle-ci, Dominic Thiem est allé la chercher. Pour la deuxième fois en deux semaines, l'Autrichien participera à une demi-finale, signe d'un retour plein de promesses et d'un mental de vainqueur dont il s'est servi pour sortir victorieux de ce combat ce vendredi. Il faut dire que la partie était très loin d'être gagnée par le 132e mondial qui affrontait sur le béton d'Avnvers, Hubert Hurkacz (11e).

Ad

Le Polonais, sur sa lignée d'une fin de saison 2022 en force, s'est d'abord montré plein d'autorité sur le court. Du haut de son 1,96 m, Hurkacz a fait cavalier seul dans la première manche (6-3), bien aidé par une efficacité au service tranchante (7 aces dans le 1er set). Puis Dominic Thiem a retrouvé de la confiance dans ses coups dans une deuxième manche bien plus disputée que la précédente. Sur le fil et après avoir écarté trois balles de match dans le tie-break, l'Autrichien est apparu bien plus libéré, notamment sur son coup droit, au cœur des interrogations sur son retour dans le circuit.

ATP Anvers Encore en quart, Thiem a de la ressource HIER À 15:15

A l'instar de la deuxième manche, la dernière a été le théâtre d'une lutte entre les deux joueurs, tous deux solides sur leurs engagements et ne voulant abdiquer. Thiem s'est à nouveau fait peur au milieu de la troisième manche, mais porté par le public Belge, l'Autrichien ne s'est à nouveau pas laissé abattre en écartant la balle de break de son adversaire d'un solide service extérieur, suivi d'un contre-pied d'école.

Dans un ultime tie-break, Thiem a pris les devants grâce à des coups toujours plus proches des lignes et malgré les tentatives finalement vaines de variation proposées par le Polonais, accrocheur. D'un coup droit tout en puissance, celui que l'on peut considérer véritablement de retour, a conclu ce combat, exultant devant un public en liesse.

ATP Anvers Thiem, la machine chauffe : "En Australie, il sera même plus fort qu'avant" 18/10/2022 À 21:29