Novak Djokovic enchaîne et continue de gagner. Après sa victoire à Tel Aviv la semaine dernière, le Serbe se retrouve de nouveau en finale, cette fois-ci à Astana suite à sa victoire en demi-finale face à Daniil Medvedev, samedi. Le Russe avait empoché la première manche, mais a préféré rendre les armes et abandonner après avoir concédé le deuxième set au bout de l’effort et du tie-break (4-6, 7-6, abandon). Visiblement touché aux ischio-jambiers, Medvedev est vite rentré aux vestiaires après avoir serré la main de son adversaire.

Si Djokovic aura l’occasion de décrocher son quatrième titre de la saison dimanche face à Stefanos Tsitsipas (vainqueur un peu plus tôt d’un autre Russe, Andrey Rublev), rien n’a été simple pour lui face à Medvedev. En difficulté dès que les échanges se prolongeaient, Nole a immédiatement été mis en difficulté sur son engagement, qu’il a concédé deux fois dans la première manche. Malgré un débreak, il a finalement assez logiquement concédé la première manche (6-4).

Medvedev blessé en fin de 2e set et prudent

Car en face, Daniil Medvedev avait sorti son service des grands jours. Auteur de neuf aces et de 75% de premières balles dans la rencontre, il a enchaîné les jeux de service expéditifs. Plutôt solide lui aussi sur son engagement, le Serbe n'est jamais parvenu à se créer de véritables occasions de prendre les devants, étant de plus en plus nerveux au fil des jeux. Pour ne rien arranger, "Nole" a écopé d’un avertissement de la part de l’arbitre pour avoir jeté - sans faire exprès selon le Serbe - sa raquette dans le public.

Peut-être usé par les incessantes amorties de Djokovic, qui avait visiblement décidé de s’appuyer sur ce coup ce samedi, Medvedev a semblé avoir du mal à se déplacer à la fin du tie-break. Il n’a d’ailleurs pas hésité longtemps avant d’abandonner une fois la manche perdue. Dommage pour le Russe et pour le spectacle, d’autant que les deux joueurs avaient drastiquement monté le curseur lors des derniers jeux. Pour leur premier duel depuis la finale du Masters 1000 de Bercy en 2021, les deux hommes ont offert un duel inabouti.

