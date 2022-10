Il tisse méthodiquement sa toile pour y enfermer ses adversaires. Comme face à Stan Wawrinka lors de son entrée en lice dans cet Astana Open, Adrian Mannarino a peu à peu imposé son rythme à David Goffin mercredi pour finir par passer devant. D'abord malmené, il a pris le meilleur sur le tombeur de Carlos Alcaraz en trois manches (3-6, 6-1, 7-5) et 2h14 de bataille. Il a ainsi gagné le droit de croiser le fer avec Andrey Rublev en quart de finale.

Ad

Cette semaine au Kazakhstan, Adrian Mannarino est une personnification de la patience. Le gaucher tricolore souffre au démarrage mais ne panique jamais. Et David Goffin, qui surfait pourtant sur la confiance tirée de sa victoire contre le numéro 1 mondial, s'est progressivement éteint, embarqué dans le rythme si particulier de son adversaire. Très dominateur en début de match, le Belge s'est déréglé.

ATP Astana La sensation : Alcaraz trébuche d'entrée contre Goffin HIER À 10:31

Mannarino ne s'est pas frustré dans le 3e set

Un chiffre est parfois plus efficace que mille développements et les 47 fautes directes commises par Goffin en disent long sur l'effritement de son niveau. Et Mannarino en est le principal responsable. Sur une surface très lente, il a su prendre le contrôle des échanges à partir du début du deuxième set en prenant la balle de plus en plus tôt. Et si le troisième acte a été indécis, le score ne reflète sans doute pas assez la domination d'ensemble du Français.

Car Mannarino a su ne pas se frustrer après avoir laissé passer 5 balles de break dans ses deux premiers jeux de retour du troisième set. Il a aussi pris sur lui quand il s'est fait rejoindre alors qu'il servait pour le match à 5-4. Ce n'était que partie remise : deux jeux plus tard, il a scellé le score d'une partie au cours de laquelle les longs échanges auront été nombreux.

ATP Astana Renversant, Mannarino a laissé passer l'orage Wawrinka 03/10/2022 À 07:49