C'était le choc des huitièmes de finale de l'Astana Open. Et il a tenu ses promesses. Entre deux cogneurs de la trempe de Karen Khachanov et Marin Cilic, les coups de boutoir ont plu et la lutte a été farouche jeudi. C'est finalement le Russe, récent demi-finaliste à Flushing Meadows, qui a eu le dernier mot en trois sets (2-6, 6-3, 6-3) et 2h24 de jeu. Il a ainsi gagné le droit de se hisser en quart pour défier peut-être Novak Djokovic qui jouera plus tard dans la journée contre Emil Ruusuvuori.

Dans les conditions lentes du tournoi, Khachanov a donc fini par avoir le dernier mot. Et ce alors qu'il a frappé beaucoup moins de coups gagnants (23 contre 39) que son adversaire et a commis à peine moins de fautes directes (30 contre 32). Cilic a donc de quoi être frustré, lui qui a aussi terminé le match avec autant de points marqués (91). Mais à la longue, dans les échanges du fond, le Russe a été le plus solide. Mentalement, il a fait preuve d'une belle capacité de réaction après avoir été copieusement dominé dans le premier acte, alors même qu'il avait réalisé le break d'entrée.

D'abord muselé par la qualité de relance adverse, Khachanov a considérablement haussé le ton sur première balle plus la partie avançait. Dans le troisième set, il n'a d'ailleurs perdu que trois points derrière son premier service soit 86 % de réussite, alors qu'il n'arrivait pas à en gagner un sur deux dans la première manche. La pression a donc changé de camp et Cilic n'a pas su y répondre. Plus efficace sur ses occasions - il a converti 4 de ses 7 balles de break et en a sauvé 12 sur 15 de son côté -, le Russe a fait preuve d'un sang-froid fondamental pour avoir le dernier mot.

