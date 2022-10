Vite fait, bien fait. Mercredi, Andrey Rublev n'avait pas de temps à perdre au 2e tour de l'Astana Open. Le Russe, tête de série numéro 5 du tournoi ATP 500, n'a laissé que cinq petits jeux (6-3, 6-2) au qualifié chinois Zhizhen Zhang, 126e joueur mondial, en moins d'une heure de jeu (58 minutes précisément). En quart de finale, il attend le vainqueur du match entre le Français Adrian Mannarino et le Belge David Goffin, tombeur mardi du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz.

Il était largement favori, il n'a pas failli. Lancé par un break d'entrée (3-0), Andrey Rublev a déroulé son tennis mercredi. Très en jambes, auteur de 26 coups gagnants (pour 13 fautes directes), il n'a laissé aucune chance à son adversaire, imposant son rythme infernal à l'échange, notamment côté coup droit. Le Russe n'a connu qu'une micro-alerte quand il a servi pour le premier set à 5-3 en sa faveur. Mené 15/40 dans ce jeu, il a alors viré en tête en sauvant trois balles de break, les trois seules auxquelles il a été confronté.

Efficace au service (73 % de premières, 83 % de réussite derrière et 69 % de points gagnés sur sa seconde), Rublev a livré un match plein. Le second acte n'a d'ailleurs été qu'une formalité avec deux nouveaux breaks réalisés à 1-1 et 4-2 pour plier l'affaire. Alors que la course au Masters est lancée, il semble dans de bonnes dispositions pour la mener à bien.

