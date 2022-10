C'est le fardeau que doit porter tout numéro 1 mondial : avoir une cible dans le dos en permanence. David Goffin l'a confirmé mardi après sa victoire surprise face à Carlos Alcaraz au Kazakhstan : l'occasion et l'identité de son adversaire lui ont permis de jouer son meilleur tennis, sa motivation et son inspiration en ont été décuplées. Alors le Belge n'a pas hésité à sauter à la gorge du prodige de Murcie qui ne s'y attendait pas, comme il l'a concédé après le match.

Fidèle à lui-même, Alcaraz a d'abord mis en valeur la performance adverse. Avant tout connu pour ses qualités de contreur, Goffin l'a impressionné par sa capacité à prendre la direction des échanges (23 points marqués au filet sur… 29 montées). "Il a joué de supers matches dans sa carrière, il en a joué beaucoup. Il a aussi beaucoup d'expérience. Il a mieux joué que moi, de manière vraiment agressive. Je n'ai pas été capable de faire face à cette pression qu'il me mettait. Et je dois apprendre de ça et en tirer les leçons évidemment", a-t-il relevé.

Numéro 1 certes, mais pas encore patron omnipotent

Carlos Alcaraz est certes numéro 1 mondial depuis plusieurs semaines et son sacre à l'US Open, mais est-il pour autant le patron du circuit ? A 19 ans, l'Espagnol a encore - c'est à la fois heureux pour lui et inquiétant pour ses rivaux - une belle marge de progression. Il ne domine pas son sujet au point d'anticiper toutes les situations, d'avoir une réponse à tous les défis qui lui sont proposés, et ce même quand les sensations ne sont pas optimales.

Le n°1 mondial déjà dehors : Goffin sort un Alcaraz peu inspiré

Ce voyage au Kazakhstan, qui plus est sans son mentor Juan Carlos Ferrero, était-il indispensable ? La question mérite d'être posée, même si "Carlitos" s'était accordé quelques jours de repos bien mérité après son enchaînement fou entre Flushing Meadows et la Coupe Davis. Il est d'ailleurs plutôt attentif aux questions de calendrier puisqu'il avait décliné voici quelques mois l'invitation à participer à la Laver Cup pour ne pas surcharger son programme.

Le court était vraiment lent et ma confiance en a pâti

Alcaraz n'a donc pas fait part d'une quelconque fatigue ou lassitude pour expliquer sa relative contre-performance et ses 34 fautes directes face à Goffin. Non, l'intéressé a plutôt mis cela sur le compte de la reprise et s'est remis en question. "C'était un match dur. Revenir à la compétition, ce n'est jamais facile. Il avait déjà joué deux matches avant ici (en qualifications, NDLR). Ce n'est pas facile de s'habituer à ce court : c'est vraiment, vraiment lent. Et ma confiance en a pâti. J'ai essayé de m'y faire vite, mais je n'ai pas réussi."

S'adapter à toutes les conditions et au niveau exigé par son nouveau statut, voilà donc le prochain défi du Murcien. Pour s'y préparer, il a a priori un peu plus de deux semaines avant son prochain tournoi à Bâle (24-30 octobre). Jusqu'ici, il a plutôt montré qu'il apprenait vite. C'est à cette condition qu'il peut espérer finir l'année numéro 1 mondial.

