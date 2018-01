Ambitieux Sock, beau monde, derniers réglages à peaufiner... Auckland va séduire en 2018

ATP Auckland / ASB Classic

Pays : Nouvelle-Zélande

Dates : 8 janvier - 14 janvier

Catégorie : ATP 250

Dotations : 501,345 dollars, 89,435 dollars pour le vainqueur

Première édition : Janvier 1969 (succès de l'Australien Tony Roche)

Tenant du titre : Jack Sock

Joueur les plus titré : David Ferrer (4 titres : 2007, 2011, 2012, 2013)

En place depuis 1956, le tournoi néo-zélandais a la particularité d'accompagner la vie du circuit depuis le début de l'ère professionnelle et moderne du tennis en 1968. Tournoi mixte, il est le dernier rendez-vous préparatif avant l'Open d'Australie avec le tournoi ATP de Sydney.

Fondé en 1920, à l'initiative de l'Auckland Lawn Tennis Association, l'ASB Tennis Centre accueille le tournoi depuis ses débuts. Huit courts, construits dans les années 1950, composent le complexe. Ce dernier, en partie rénové il y a six ans, sera d'ailleurs mis en travaux durant l'année afin de rénover les gradins et permettre l'installation d'un toit rétractable sur le central. Le coût de ces travaux a été estimé à 18,5 millions de dollars.

Le plateau

On ne va pas s'ennuyer cette semaine. S'il faut déplorer la seule présence d'un Top 10, l'Américain Jack Sock, tenant du titre, le reste du plateau est très alléchant entre joueurs expérimentés et jeunes pousses aux dents longues.

Six anciens vainqueurs du tournoi seront en tous cas présents cette année : Jack Sock donc, mais aussi Juan Martin del Potro, John Isner, Jiri Vesely, Roberto Baustista et David Ferrer; l'homme le plus titré de l'histoire du tournoi.

La jeune garde sera elle représentée par Andrey Rublev, finaliste sortant à Doha, Denis Shapovalov, Hyeon Chung et Stefanos Tsitsipas. Alléchant et même très prometteur.



Les têtes de série



1. Jack Sock

2. Juan Martin del Potro

3. Sam Querrey

4. John Isner

5. Roberto Bautista Agut

6. Pablo Cuevas

7. David Ferrer

8. Andrey Rublev

Les absents

Aucun

Les Français engagés

Aucun

David FerrerGetty Images

Le tableau

Le tableau d'Auckland : A consulter ici

Les quarts de finale théoriques

Jack Sock (1) / Andrey Rublev (8)

Sam Querrey (3) / Roberto Bautista Agut (5)

David Ferrer (7) / John Isner (4)

Pablo Cuevas (6) / Pablo Carreño Busta (2)

La stat à avoir en tête

10. Les Etats-Unis sont rois à Auckland. Dix fois vainqueurs du tournoi, les Américains se paient la part du lion depuis 1956 au palmarès du simple messieurs. Derrière, l'Espagne et la Suède sont à égalité au nombre de titres (5).

L'homme à surveiller de près : Juan Martin del Potro, le retour de la "Tour"

Attention, "Tour de Tandil" en approche. Absent l'année dernière afin de préparer au mieux sa saison 2017, l'Argentin va cette fois entamer sa campagne 2018 en Nouvelle-Zélande où il avait soulevé le trophée en 2009.

Diesel devant l'éternel, Del Po va régler la machine à Auckland, avant de disputer son premier Open d'Australie depuis quatre ans. Moins à l'aise qu'auparavant sur la surface, l'Argentin, auteur d'une nouvelle fin de saison du tonerre en 2017, sera quand même à redouter.

Juan Martin Del Potro - 2017Getty Images

La rétro 2017 : Sock, la prise de date

Tout avait bien commencé pour Jack Sock en 2017. Brillant vainqueur, le joueur du Kansas avait posé à Auckland de sa plus belle saison en carrière. Une saison terminée brillamment avec le gain de son premier Masters 1000 à Paris, avant sa première demie au Masters.

A Auckland, Sock avait castagné sévère pour aller chercher le titre. Sur ses quatre rencontres, il en avait remporté trois au meilleur des trois manches (face à Ryan Harrison, Jérémy Chardy et Joao Sousa en finale).

Jack Sock lors du tournoi ATP de Auckland 2017Getty Images

Le palmarès depuis dix ans

2017 - Jack Sock

2016 - Roberto Bautista

2015 - Jiri Vesely

2014 - John Isner

2013 - David Ferrer

2012 - David Ferrer

2011 - David Ferrer

2010 - John Isner

2009 - Juan Martin del Potro

2008 - Philipp Kohlschreiber