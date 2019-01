ATP Auckland - Benoît Paire éliminé sèchement dès le 1er tour par Cameron Norrie

Les montagnes russes continuent pour Benoît Paire. Le Français, 55e joueur mondial, a été éliminé en moins d'une heure lundi dès le premier tour du tournoi ATP d'Auckland par Cameron Norrie, le 93e joueur mondial.

Vainqueur en deux petites manches (6-3, 6-2), le Britannique n'a pas eu d'opposition de la part du Français, visiblement éreinté par le décalage horaire et engagé dans un mauvais jour. Breaké à 4-3 dans le premier set, et à 1-1 dans le second acte, le joueur d'Avignon a tout raté face au 93e mondial. Incapable de faire fructifier ses quatre opportunités de break, il a aussi affiché de grosses lacunes au service (48% de premières balles). Une journée à oublier.

La semaine dernière, Paire avait atteint les quarts de finale à Pune, en Inde, où il s'était incliné devant son compatriote Gilles Simon (31e) après trois sets disputés. Au prochain tour, Norrie sera opposé au vainqueur du match entre le Portugais Joao Sousa (44e) et le Canadien Denis Shapovalov (27e).