Après deux matches de qualification en trois sets, Arthur Rinderknech a de nouveau bataillé pour passer le premier tour de cet ATP 500 de Bâle. Mais cette fois, c'était une autre paire de manches qui l'attendait. Le Croate Marin Cilic, numéro seize mondial, se dressait sur son chemin. Il aura fallu deux heures, 28 minutes de jeu et un tie break dans le dernier set pour en venir à bout (6-4, 3-6, 7-6) et s'offrir une place au second tour.

Grâce à un bon pourcentage de première balle notamment (80% dans le premier set), le Français enchaîne donc, après sa demi-finale perdue à Gijon. Au prochain tour il devrait rencontrer un adversaire d'un niveau inférieur. Ce sera soit Alex Molcan (46e), soit Mackenzie McDonald (65).

