Il y a remporté une "decima" (dix titres) en 2019 pour sa dernière participation. Roger Federer aurait aimé pouvoir jouer encore une fois à Bâle en simple, mais son corps, et plus précisément son genou droit, en ont décidé autrement. Finalement, à 41 ans, c'est à Londres lors de la Laver Cup 2022 que le Suisse a mis un point final à sa carrière, en double au côté de Rafael Nadal le 23 septembre dernier. Les organisateurs des Swiss Indoors comptaient tout de même bien organiser une petite fête d'hommage que le Bâlois a déclinée.

Ad

Je remercie les Swiss Indoors de leur volonté de m'accueillir cette année, mais j'ai essayé de digérer tout ce qui s'est passé récemment. Célébrer ma carrière à la maison à Bâle aura une signification très spéciale, mais ça arrive trop tôt après Londres. J'ai tant de souvenirs incroyables des années où j'ai joué devant mon public, et je souhaite que le tournoi continue à être l'une des étapes les plus prestigieuses du circuit ATP", a ainsi indiqué Federer dans des propos relayés ", a ainsi indiqué Federer dans des propos relayés par le quotidien suisse Tages-Anzeiger

ATP Bâle C'est officiel : Federer jouera devant son public à l'automne 26/04/2022 À 12:57

La question qui fâche : La retraite de Federer met-elle fin à l'âge d'or du tennis ?

Une cérémonie en 2023 ?

Submergé par l'émotion dans l'O2 Arena voici plus de deux semaines, l'homme aux 103 titres sur le circuit n'est visiblement pas encore prêt émotionnellement à réapparaître en public. Cela en dit long sur le poids de la décision qu'il a finalement été contraint de prendre. Si son corps le lui avait permis, Federer aurait ainsi probablement encore prolongé sa carrière. Il s'agit peut-être aussi pour lui de ne pas voler la vedette du plateau impressionnant prévu à Bâle avec notamment Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime ou encore Nick Kyrgios.

Si le directeur du tournoi, Roger Brennwald, a regretté cette décision, il l'a néanmoins comprise. "Nous aurions aimé célébrer les années de succès de Roger dans notre tournoi, mais Roger a besoin de plus de temps après la merveilleuse fin de sa carrière", a-t-il observé. Alors pourquoi pas une cérémonie en 2023 quand Federer aura davantage fait son deuil ? L'hypothèse aurait du sens. Pete Sampras, l'une de ses idoles de jeunesse, avait ainsi été honoré par l'US Open en 2003 un an après avoir joué son dernier match et conquis son dernier titre à Flushing Meadows.

ATP Florence Ça passe dans la douleur pour Moutet IL Y A 4 HEURES