Tennis

ATP Bâle - Felix Auger-Aliassime a battu Carlos Alcaraz en demi-finale du tournoi suisse : le résumé vidéo

ATP BÂLE - Il n'y avait pas photo entre Felix Auger-Aliassime et Carlos Alcaraz ce samedi. Le Canadien a remporté sa demi-finale du tournoi suisse face à l'Espagnol et numéro un mondial, avec deux sets bien ficelés (6-3, 6-2). et des aces à la pelle (37). La finale sera à suivre ce dimanche sur les antennes d'Eurosport.

00:02:11, il y a une heure