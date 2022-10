De suspense il n’y a jamais eu ce samedi à Bâle. Opposé au numéro un mondial Carlos Alcaraz dans une demi-finale qui sentait la poudre, Félix Auger-Aliassime a terrassé le dernier vainqueur de l’US Open en deux petits sets (6-3, 6-2). Si l’Espagnol peine à retrouver les sensations qui étaient les siennes jusqu'en fin d'été, le Canadien s'est, lui, qualifié pour une troisième finale consécutive après ses titres à Florence et Anvers. Fort de ses 12 victoires consécutives, il a une nouvelle fois prouvé qu’il était bien l’un des hommes à suivre de cette fin de saison.

Ad

ATP Bâle Alcaraz a réponse à tout : le résumé de son succès contre Carreno Busta IL Y A 21 HEURES

Une machine à aces

Avec 37 aces et aucune balle de break à écarter (!) depuis le début de la semaine, Félix Auger-Aliassime s’avançait avec des certitudes au moment d’entrer sur le court central de Bâle, pour disputer sa troisième demi-finale de suite. Et sans surprise, le protégé de Frédéric Fontang a pu s’appuyer sur son arme principale pour dégoûter Carlos Alcaraz : le service. Capable de varier les zones, le Canadien n’a jamais permis à son vis-à-vis de trouver la clé.

Si le Murcien a un temps fait illusion, sauvant notamment deux premières balles de break lors du quatrième jeu, son incapacité à rentrer dans le terrain ne lui a jamais permis de prendre l’ascendant. Pire, le protégé de Juan-Carlos Ferrero a fait preuve d’une inhabituelle fébrilité dans les moments-clés, caviardant à plusieurs reprises des ogives de coup droit en dehors des limites du court. Il n’en fallait pas plus à Félix Auger-Aliassime pour s’engouffrer et réaliser le break au meilleur des moments, à 4-3 en sa faveur, quelques minutes avant de conclure aisément sur sa mise en jeu (6-3).

Alcaraz déboussolé

Au sortir d’un premier acte lors duquel il n’a réalisé aucun ace pour trois doubles fautes et frappé qu’un seul coup gagnant (ne culminant, en plus, qu’à 11% de réussite derrière sa seconde), "Carlitos" a tenté de se remettre la tête à l’endroit, s’octroyant le premier jeu avec autorité. Mais ni ses étonnantes tentatives d’amorties, ni ses quelques banderilles côté coup droit ne lui ont permis d’échapper à la tornade Auger-Aliassime. Son manque de lucidité sur certaines phases de jeu, en témoigne le passing en bout de course du Canadien à 6-3, 3-1 sur lequel il n'a pas couvert la ligne, a contrasté avec la solidité affichée par son adversaire tout au long de cette partie.

S’il peut encore progresser dans plusieurs compartiments du jeu, comme lorsque l’échange s’installe côté revers ou qu’il monte à la volée, Félix Auger-Aliassime n’a peut-être jamais paru aussi sûr de ses forces, ne faisant preuve d'aucun moment de fébrilité lorsqu'arrivent les points qui comptent.

Deux jours après avoir, de son propre aveu, réalisé l’une si ce n’est la meilleure prestation de sa carrière face à Miomir Kecmanovic en huitièmes de finale (6-1, 6-0), le voici, à 22 ans, en finale pour la 13e fois de sa carrière sur le circuit, la cinquième en 2022 mais surtout la troisième de suite. Il y affrontera, dimanche, Holger Rune ou Roberto Bautista pour valider sa participation au rendez-vous des Maîtres, prévu dans deux semaines à Turin (13 au 20 novembre).

ATP Paris Nadal et Djokovic ont rendez-vous, Alcaraz aura du boulot IL Y A 21 HEURES