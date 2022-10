L'indoor lui va si bien. Alors que sa saison 2022 a été plus que complexe jusqu'ici, Ugo Humbert retrouve des sensations en salle. Il l'avait déjà montré en s'adjugeant le Challenger de Rennes en septembre, et à Bâle, il le confirme. Après avoir réussi à s'extraire des qualifications de l'ATP 500 suisse, le Messin a enchaîné mercredi et avec la manière au 1er tour. Il n'a ainsi laissé aucune chance à l'Américain Jenson Brooksby, 50e mondial, qu'il a aisément écarté en deux sets (6-1, 6-4) et 1h14 de jeu. Au 2e tour, la tâche s'annone encore plus ardue face à Holger Rune, titré la semaine dernière à Stockholm et qui a maîtrisé Alex de Minaur (6-2, 7-5).

Quelle démonstration ! Ugo Humbert a joué le match presque parfait pour lancer avec brio son aventure bâloise ce mercredi. Ses deux victoires en qualifications, dont la dernière en renversant Aslan Karatsev, ont sans doute donné au Français le soupçon de confiance supplémentaire qui fait de lui une menace pour tous les joueurs du circuit sur dur indoor. Pourtant pas le dernier venu, Jenson Brooksby l'a vérifié à ses dépens, condamné à subir de bout en bout.

Resplendissant de confiance, Rune l'attend de pied ferme

Le début de partie du Messin a été particulièrement impressionnant : exploitant chaque balle courte, il a constamment agressé son adversaire, remportant les cinq premiers jeux. Anticipant particulièrement bien à la relance, il a fait des dégâts immenses avec son coup droit de gaucher. Grâce à sa longueur de balle, il n'a aussi pas hésité à prendre le filet d'assaut. Dans le premier set plié en moins d'une demi-heure, il n'a concédé que trois petits points sur ses engagements.

Humbert n'aura connu qu'une alerte à 2-1 contre lui dans le second acte, quand il a eu à écarter deux balles de break à 15/40. Mais là encore, son service de gaucher et son agressivité ont fait la différence. Complètement étouffé par le punch adverse, Brooksby a logiquement lâché son service une fois de trop dans le jeu suivant, sur un coup du sort qui plus est et une bande du filet défavorable. Un sacré défi attend désormais le Français en huitième de finale, puisque Holger Rune se dressera donc face à lui.

Couronné pour la deuxième fois de sa carrière sur le circuit ATP en Suède dimanche dernier, le Danois ne faiblit pas. Contre Alex de Minaur, qui le devance pourtant d'une place au classement (24e contre 25e), Rune a montré qu'il était bien supérieur, décochant pas moins de 26 coups gagnants. Cette 6e victoire consécutive lui permet de consolider encore sa grande confiance actuelle. Il sera difficile à faire dérailler.

