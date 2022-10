Tout va très bien, merci pour lui. Alors qu'il n'avait pas réussi à remporter le moindre match dans le costume de numéro 1 mondial sur le circuit avant cette semaine bâloise, Carlos Alcaraz a bien relancé la machine. Vendredi, en quart de finale sur le dur indoor suisse, le prodige murcien a aligné un troisième succès de rang, qui plus est face à un membre du Top 15 mondial, en la personne de son compatriote Pablo Carreno Busta. Il s'est ainsi imposé sans trembler (6-3, 6-4) en 1h39 de jeu. En demie, il fera face à un Félix Auger-Aliassime en grande confiance en ce moment, pour un choc très attendu.

Ad

Il espère rester sur le trône jusqu'à la fin de l'année. Et en jouant ainsi, il pourrait bien y arriver. Éteint et visiblement fatigué à Astana voici quelques semaines, Carlos Alcaraz donne l'impression à Bâle d'avoir bien rechargé les batteries. Puissance, précision, explosivité, l'élève de Juan Carlos Ferrero a servi un cocktail détonnant ce vendredi à Pablo Carreno Busta. Et ce dernier n'avait pas les armes pour rivaliser.

ATP Bâle Alcaraz malmené mais vainqueur contre Draper 24/10/2022 À 20:10

Alcaraz a un revanche à prendre contre Auger-Aliassime

La partie n'a toutefois pas été à sens unique : le plus vieux des deux Espagnols a obtenu des occasions de débreak à 5-2 contre lui dans le premier set, et il a refait son retard en cours de second acte alors qu'il avait cédé son service d'entrée (de 6-3, 2-0 à 6-3, 2-2). Carreno Busta n'a ainsi pas manqué de combativité, mais quand les points ont compté double, il n'y a pas eu photo. A l'image de ce nouveau break conquis à 4-4 dans cette deuxième manche qui a permis à Alcaraz de sceller l'affaire.

Le défi s'annonce néanmoins bien plus ardu pour rallier la finale. Car un autre jeune loup ambitieux qui reste sur deux titres et 11 victoires l'attend désormais. "Carlitos" aura d'ailleurs une revanche à prendre, car Auger-Aliassime l'avait dominé en Coupe Davis voici quelques semaines. On en salive d'avance.

ATP Gijón 9 balles de match sauvées dans un final fou : Rinderknech a bien mérité sa demie 14/10/2022 À 17:53