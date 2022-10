Si les prochaines soirées de l'ATP 500 Bâle sont du même acabit que celle vécue lundi, alors les spectateurs présents dans Halle Saint-Jacques seront de grands chanceux. L'affiche entre Carlos Alcaraz et Jack Draper, un jeune talent qui a déjà atteint les sommets et un autre qui ne demande qu'à l'imiter, a en effet tenu toutes ses promesses. Sérieusement bousculé, le numéro 1 mondial a tremblé. Bien entré dans sa partie et décomplexé, le challenger anglais y a cru. Mais à l'arrivée, l'Espagnol a fait respecter la hiérarchie, au terme d'une partie riche en rebondissements et généreuse en coups spectaculaires (3-6, 6-2, 7-5).

Ad

ATP Astana La sensation : Alcaraz trébuche d'entrée contre Goffin 04/10/2022 À 10:31

US Open Numéro un mondial à 19 ans : Alcaraz écrit l'histoire 12/09/2022 À 00:13