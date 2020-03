Alors que l'incertitude plane sur la suite de la saison, les premières mesures préventives se font connaître pour faire face à l'épidémie du coronavirus. Après l'annulation du Masters 1000 d'Indian Wells, la tenue à huis clos du prochain tournoi sur terre battue de Barcelone (20-26 avril) a été annoncée lundi par la Fédération espagnole de tennis. L'instance suit ainsi les directives de son gouvernement, qui a préconisé d'organiser les événements sportifs sans spectateurs. Le championnat d'Espagne de football se jouera notamment à huis clos pendant au minimum deux journées jusqu'au 3 avril.

Six membres du top 10 sont inscrits à l'heure actuelle dans le grand tableau de l'épreuve parmi lesquels le tenant du titre Dominic Thiem, Rafael Nadal ou encore Stéfanos Tsitsipas. Cette décision concerne aussi trois Challengers qui auront lieu en Espagne au cours de cette période : aucun spectateur n'assistera non plus aux tournois de Murcie, Alicante et Marbella.