Auger-Aliassime impitoyable

Un choc était attendu, il n'a pas eu lieu. Dans le duel de membres du Top 20 qui l'opposait à son compatriote Denis Shapovalov jeudi en huitième de finale à Barcelone, Félix Auger-Aliassime a impressionné. Après avoir renoué avec la victoire sur terre battue en renversant le talentueux Lorenzo Musetti la veille, il est resté sur sa lancée, ne laissant que 5 petits jeux en route (6-2, 6-3) en 1h19 sur le court Manolo Santana. Pour rallier les demies, il pourrait défier Stefanos Tsitsipas si ce dernier se défait d'Alex de Minaur plus tard dans la journée.

Beaucoup plus patient que la veille à l'échange, Auger-Aliassime a neutralisé l'explosivité adverse grâce à une belle longueur de balle. Mais il a aussi profité des difficultés du jour de Shapovalov sur sa mise en jeu (48 % de premières balles seulement, 6 doubles fautes pour aucun ace). C'est même sur un service à la cuillère raté synonyme de double faute que celui-ci a cédé le premier set. Pas à 100 %, Shapovalov s'est fait manipuler une épaule gauche visiblement douloureuse mais a tenu à finir le match. Auger-Aliassime est, lui, resté autoritaire et concentré de bout en bout.

Rublev à l'arraché

Pour Andrey Rublev en revanche, ce jeudi n'a pas été de tout repos. Déjà sur courtant alternatif la veille pour son entrée en lice face au "lucky loser" Federico Gaio, le Russe ne s'est pas amusé face à un Albert Ramos Vinolas très accrocheur. Il a ainsi fallu près de deux heures et demie (2h27) à la tête de série numéro 3 du tournoi pour venir à bout du gaucher espagnol (6-4, 6-7, 6-4). Il aurait pu pourtant plier l'affaire en deux manches s'il avait réussi le break lors du 6e jeu du deuxième set, mais Rublev a commis trop d'erreurs pour se rendre la tâche plus aisée.

Après avoir perdu le tie-break du deuxième acte, il n'a pu retenir sa frustration et sa raquette en a payé le prix. Et il n'a pas été beaucoup plus serein dans la troisième manche au cours de laquelle il a encore vu son adversaire refaire un break de retard. Mais il a finalement su faire une dernière fois le break à 4-4, avant de conclure au service, non sans avoir encore écarté 4 balles de débreak. Face au vainqueur du match entre Jannik Sinner et Roberto Bautista Agut en quart, il devra vraisemblablement hausser le ton s'il veut aller plus loin.

