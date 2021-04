Mannarino impuissant

Les jours passent et les Français tombent. Comme Pierre-Hugues Herbert et Jérémy Chardy mardi, Adrian Mannarino a vu son aventure catalane se terminer dès le 2e tour mercredi. Dans le duel de gauchers qui l'opposait à Albert Ramos Vinolas, il a payé son irrégularité et a baissé pavillon en deux sets (6-4, 6-4) et 1h22 de jeu. Il avait pourtant commencé idéalement la partie par un break mais a ensuite concédé 5 jeux d'affilée puis la première manche. Dans la seconde, il a cette fois remonté un break de retard, avant de craquer une ultime fois à 3-3.

Son bourreau espagnol a, lui, prouvé qu'il avait de belles capacités de récupération. La veille, il avait ainsi gagné un combat de plus de trois heures contre le jeune Danois Holger Rune (6-7, 6-1, 7-6). Ce 2e tour plus facile est le bienvenu pour Ramos puisqu'il aura l'honneur de défier le finaliste récent de Monte-Carlo, Andrey Rublev, en huitième de finale. Pour son entrée en lice, le Russe a solidement dominé dans le même temps le repêché italien Federico Gaio - qui avait battu Benoît Paire au 1er tour - en deux manches (6-4, 6-3) et 1h24 de jeu.

