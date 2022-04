Il s'est fait très peur. Félix Auger-Aliassime a tremblé jusqu'au bout, et ce malgré un début de partie idéal, mercredi pour son entrée en lice au 2e tour à Barcelone. Mais le Canadien est venu à bout de l'accrocheur Carlos Taberner, 94e à l'ATP, issu des qualifications et tombeur de Sebastian Korda au 1er tour. Il s'est ainsi imposé en trois manches (6-1, 3-6, 6-4) et 2h44 de jeu sur la "Pista Rafa Nadal", court central du tournoi catalan, et sera opposé à l'Américain Frances Tiafoe en huitième de finale.

Tout portait pourtant à croire que l'affaire serait vite réglée. Menant rapidement d'un set et d'un break (6-1, 2-1), "F2A" semblait avoir le contrôle total de la partie dans des conditions rendues lourdes par la pluie. Mais Taberner a su durcir le jeu, résister davantage dans les échanges pour revenir et rendre le match indécis. De plus en plus difficile à déborder, il a fait commettre bien des fautes (40 en tout !) au numéro 9 mondial qui a perdu le fil et le deuxième set.

Solides sur leurs engagements respectifs, les deux hommes se sont rendu coup pour pour jusqu'à 4-3 dans l'acte final, moment choisi par Auger-Aliassime pour faire l'effort. Mais alors qu'il servait pour le match, le Canadien a encore coincé dans le jeu suivant. Heureusement pour lui, il a su breaker une ultime fois pour l'emporter, bien aidé par la 8e double faute adverse sur balle de match. Pour aller plus loin, "F2A" aura besoin de hausser le curseur, mais voilà qui devrait néanmoins le rassurer.

