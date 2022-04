Tennis

ATP Barcelone - Jaume Munar - Gian Marco Moroni : le résumé

ATP BARCELONE - Jaume Munar menait 5-1 dans la première manche, et après un trou d'air il a su conclure à 6-4 face à Gian Marco Moroni, lundi au 1er tour du tournoi ATP 500 espagnol disputé sur terre battue. Même scenario ou presque dans le second set : l'Espagnol menait 5-2 contre l'Italien et il a perdu son service pour quand même terminer la partie sur le score de 6-4.

00:02:28, il y a une heure