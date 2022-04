Ugo Humbert a sauvé le drapeau tricolore à Barcelone. Le 46e mondial, dernière joueur français en lice sur la terre battue catalane, a battu Pablo Andujar (79e) (6-4, 6-3) et s'est qualifié pour le tour suivant. Le N.2 français, qui n'a pas encore enchaîné deux victoires depuis le début de la saison, affrontera l'Australien Alex de Minaur (25e) pour tenter de se hisser en huitièmes de finale.

Lors des six premiers tournois de la saison, Humbert n'avait atteint le 2e tour qu'au Masters 1000 de Miami en mars. Voilà donc un résultat bon pour la confiance et la suite de sa saison. Autre Français en lice mardi, Manuel Guinard (152e et repêché après son élimination en qualifications), a été battu par le Bolivien Hugo Delien (89e et issu des qualifications).

