Il ne lui a pas manqué grand-chose. Au terme d'un match aux nombreux retournements de situation, Ugo Humbert a vu son aventure se terminer en Catalogne. Seul Français encore en lice au 2e tour, il a été battu par Alex de Minaur, 25e à l'ATP, après un beau combat de trois sets (6-3, 4-6, 6-3) et 2h13 de jeu. Le Messin n'a toujours pas dépassé le 2e tour d'un tournoi cette saison et ne compte que trois petites victoires à son actif. L'Australien défiera, de son côté, Alex de Minaur.

Il sera certainement très déçu, mais il pourra retirer quelques bons enseignements de ce match. Mené 6-3, 4-2, Ugo Humbert aurait ainsi pu rendre les armes bien plus vite ce mercredi, surtout après avoir perdu 7 jeux d'affilée entre 1-3 et 6-3, 2-0 pour Alex de Minaur. Mais le Français n'a rien lâché, infligeant à son tour un 6-0 à son adversaire pour mener 6-3, 4-6, 0-2 dans l'acte final.

Dans des conditions lourdes à cause de la pluie, les deux joueurs ont eu beaucoup de mal à se déborder. Et manquant encore de confiance, Humbert n'a pas su tenir un niveau de jeu assez élevé jusqu'à la fin. Et ce même si une interruption par la pluie lui a accordé un sursis à 5-3 contre lui. De retour sur le court, il s'est ainsi offert une dernière occasion de débreak d'un revers long de ligne gagnant. Mais les doutes l'ont rattrapé sur le point suivant quand il a manqué une amortie pourtant bien pensée. C'est avec cet état d'esprit, malgré tout, qu'il peut espérer retrouver la confiance qui lui manque tant.

