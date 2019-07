Le Français Jérémy Chardy s'est qualifié mercredi pour les quarts de finale du tournoi de Bastad en écartant avec autorité la tête de série N.1, le Chilien Cristian Garin. Deux sets et un peu plus d'une heure trente ont suffi au Palois (32 ans), 80e joueur mondial, pour écarter Garin (37e) sur la terre battue suèdoise (6-4, 6-4). A 23 ans, le Chilien a ouvert son palmarès sur le circuit cette année en remportant deux tournois (Munich et Houston). Au prochain tour, Chardy affrontera soit le Chilien Nicolas Jarry (64e), soit le Suédois Mikael Ymer (124e).