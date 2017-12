Murray en revenant, Dimitrov en tenant : Brisbane va donner un premier indice sur 2018

ATP Brisbane International

Pays : Australie

Dates : 31 décembre - 7 janvier

Catégorie : ATP 250

Dotations : 528,910 dollars, 468,910 dollars pour le vainqueur

Première édition : Janvier 2009 (succès de Radek Stepanek)

Tenant du titre : Grigor Dimitrov

Joueur le plus titré : Andy Murray (2 succès en 2012 et 2013)

Inauguré en 2009, ce tournoi jeune est l'un des événements les plus appréciés par le public australien. Il a pris le créneau occupé depuis 1970 par Adélaïde. Son court central, la Pat Rafter Arena, propose un cadre de jeu moderne et tout bonnement exceptionnel pour un tournoi catégorisé 250. Doté d'une capacité de 5500 places, d'un toit amovible, et de la même surface synthétique que celle utilisée à l'Open d'Australie (le Plexicushion), ce court propose des conditions de jeu optimales pour préparer Melbourne.

La Pat Rafter Arena de BrisbaneGetty Images

Le plateau : Des revanchards, des jeunes et des locaux

Privé de Rafael Nadal, sa principale tête d'affiche, le tournoi va se reposer sur un plateau spécial revanchards pour 2018. Andy Murray et Milos Raonic vont revenir à la compétition après des absences qui se sont chiffrées en mois. Idem pour le local Nick Kyrgios et Gilles Müller, qui avaient compté en 2017 avant de finir à l'infirmerie.

Un seul membre du top 10 sera là : Grigor Dimitrov, tenant du titre et actuel 3e mondial. Chez les jeunes aux dents longues, on retrouvera Denis Shapovalov, Jared Donaldson ou encore Hyeon Chung, premier vainqueur du Masters Nextgen en novembre dernier. Chez les locaux, cinq joueurs figurent dans le tableau (Millman, Kyrgios, Thompson, De Minaur, Ebden).

Les têtes de série

1. Grigor Dimitrov (3e)

2. Andy Murray (16e)

3. Nick Kyrgios (21e)

4. Milos Raonic (24e)

5. Gilles Müller (25e)

6. Diego Schwartzman (26e)

7. Damir Dzumhur (30e)

8. Mischa Zverev (33e)

Le plateau intégral

Les absents

1 - Rafael Nadal (genou)

22 - Kei Nishikori

Les Français engagés

Tableau principal : Aucun

Qualifications : Quentin Halys - Sorti au 1er tour par l'Américain Michael Mmoh (6-4, 6-4)

Nick KyrgiosGetty Images

Le tableau

Le tableau de Brisbane : A consulter ici

Tête de série N.1 du tournoi, Grigor Dimitrov va avoir du boulot pour conserver son titre. Il devra en découdre face à un qualifié ou l'Australien John Millman au 2e tour avant de devoir battre le fer face à Denis Shapovalov, Kyle Edmund, Hyeon Chung ou Gilles Müller en quart de finale. Il pourrait retrouver Nick Kyrgios en demie.

La partie basse du tableau sera plus alégée avec les présences de Murray, Raonic, en mode retour, et de quelques empêcheurs de tourner en rond comme Mischa Zverev, Steve Johnson et Damir Dzumhur. Murray affrontera Ryan Harrison ou Leonardo Mayer pour son entrée en lice.

Les quarts de finale théoriques

Grigor Dimitrov (1) / Gilles Müller (5)

Nick Kyrgios (3) / Diego Schwartzman (6)

Mischa Zverev (8) / Milos Raonic (4)

Damir Dzumhur (7) / Andy Murray (2)

La stat à avoir en tête

16. Retombé à la 16e place mondiale, Andy Murray va débuter un tournoi avec une position hors top 15 au classement ATP (16e) pour la première fois depuis depuis le 5 mai 2008 et sa participation au Masters 1000 de Rome en tant que 18e joueur mondial.

L'homme à surveiller de près

On va scruter avec une très grande attention le retour à la compétition d'Andy Murray justement. Absent depuis son quart de finale perdu à Wimbledon face à Sam Querrey à la mi-juillet, le Britannique va aborder la saison avec un gros point d'interrogation. Pas au mieux physiquement à cause de sa hanche, le 16e mondial va devoir trouver en priorité des répères physiques, avant de pouvoir penser pleinement au tennis. Dépendant de son corps, le joueur de Dunblane s'offre son plus grand défi à l'âge de 30 ans. Il est d'ores et déjà arrivé à Brisbane pour s'aligner.

Andy MurrayGetty Images

Rétro 2017 : La prise de date de Dimitrov

Brisbane, là où tout a commencé pour Grigor Dimitrov. Sur la lancée de la fin 2016, le Bulgare avait posé en Australie les premières pierres de la plus belle saison de sa carrière. Une saison terminée en apothéose avec la quête de son premier Masters à Londres.

A Brisbane, Dimitrov avait sorti le grand jeu pour s'offrir son premier trophée de la saison 2017, le tout premier depuis trois années. En finale, il avait disposé de Kei Nishikori (6-2, 2-6, 6-3), pourtant très à l'aise sur les courts du Down Under, avec une certaine manière.

Vidéo - Dimitrov la tient enfin : les temps forts de sa victoire face à Nishikori en finale 02:35

Les neuf derniers vainqueurs

2017 - Grigor Dimitrov

2016 - Milos Raonic

2015 - Roger Federer

2014 - Lleyton Hewitt

2013 - Andy Murray

2012 - Andy Murray

2011 - Robin Söderling

2010 - Andy Roddick

2009 - Radek Stepanek