Ce devait être l'énième retour du phénix Juan Martin del Potro. Ce pourrait finalement être le chant du cygne. Après des mois d'absence, l'Argentin est attendu mardi pour le premier tour du tournoi de Buenos Aires. Pour son dernier match en professionnel ? C'est ce qui a transpiré de sa conférence de presse donnée ce samedi.

Dès le début de ladite conférence, le géant argentin a pris la parole pour annoncer une retraite quasi-actée. "C'est peut-être plus un adieu qu'un retour, a-t-il lâché, la voix tremblante d'émotion et les larmes aux yeux. Je vais jouer et je suis franchement impatient de rentrer sur le court mardi. C'est pour ça que je me suis fait opérer la dernière fois".

"Le sportif est au second plan, a-t-il encore admis avant de donner une grosse tendance pour les jours à venir. Je vais vouloir faire de mon mieux. Je ne voulais pas que ma retraite se fasse pendant une conférence de presse mais plutôt sur un terrain".

Conscient que son énième retour avait suscité des attentes importantes, le vainqueur de l'US Open 2009 a tenu à calmer les plus optimistes. "Si je suis honnête, je dois dire que je ne reviens pas pour un retour miraculeux comme les dernières fois, a-t-il admis. Je connais mes limites physiques actuelles donc on verra. Même si j'ai fait beaucoup d'efforts pour pouvoir revenir, mon genou me fait vivre un cauchemar".

