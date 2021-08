A trois semaines du début des hostilités à Flushing Meadows, direction Toronto pour un nouveau Masters 1000 qui s'annonce exceptionnel. Du 9 au 15 août 2021, vivez 100% du Masters 1000 de Toronto 2021 sur Eurosport. Le tournoi sera à regarder en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Comment regarder en direct vidéo le Masters 1000 de Toronto ?

Le Masters 1000 de Toronto 2021 sera à suivre en direct sur Eurosport 1 et Eurosport 2.

Pour vous accompagner dans ce nouveau grand rendez-vous de la saison tennistique, nos experts Jean-Paul Loth et Arnaud Clément, accompagnés de Frédéric Verdier, Romain Bouchenot et Jean-François Maurel vous feront vivre le meilleur du tournoi canadien.

Vous pourrez également suivre les meilleurs moments du tournoi en live texte, retrouver toutes les analyses de la rédaction et revoir les meilleurs moments vidéos sur Eurosport.fr.

Quels sont les favoris engagés au Masters 1000 de Toronto ?

Bousculé à Washington, l'Espagnol devra faire face à une grosse concurrence du côté de l'Aviva Centre. Numéro 2 mondial, Daniil Medvedev sera présent tout comme Stefanos Tsitsipas, récent finaliste à Roland-Garros et qui devrait prochainement ravir le troisième strapontin détenu par Rafael Nadal. Parmi les autres favoris, Andrey Rublev, le vainqueur du Masters 1000 de Miami Hubert Hurkacz, Diego Schwartzman, Roberto Bautista-Agut ou encore le local Denis Shapovalov tenteront de décrocher le titre.

Quels Français présents au Masters 1000 de Toronto ?

Assurés de figurer dans le tableau final, Ugo Humbert et Gaël Monfils seront les principales têtes d'affiche côté tricolore. Présent à Washington, Benoit Paire intègre lui aussi le grand tableau après le forfait de Pablo Carreño Busta.

En revanche, les présences de Richard Gasquet ou encore Adrian Mannarino n'ont pas encore été actées. De son côté, Benjamin Bonzi devra lui passer par les qualifications pour intégrer le tournoi principal.

Le programme de l'ATP Masters 1000 de Toronto, à suivre en exclusivité sur Eurosport

1er tour : 9 et 10 août

2e tour : 10 et 11 août

8e de finale : 12 août

Quarts de finale : 13 août

Demi-finales : 14 août

Finales : 15 août

