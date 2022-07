Difficile de dire que Carlos Alcaraz va suivre les pas de Rafael Nadal, ce qui est sûr, c'est qu'il en prend la bonne voie. Lundi, le jeune prodige espagnol est devenu le premier joueur de 19 ans à intégrer le top 5 au classement ATP depuis son compatriote. L'homme aux 22 Grands Chelems était un peu plus jeune, il avait 18 ans et 11 mois, et c'était en 2005.

Ad

Le Russe Daniil Medvedev est toujours en tête du classement publié lundi, au sein d'un quatuor inchangé devant Alcaraz. L'Espagnol, battu en finale dimanche à Hambourg par l'Italien Lorenzo Musetti, a dépassé Le Norvégien Casper Ruud qui a conservé son titre à Gstaad en battant en finale un autre Italien, Matteo Berrettini qui a grappillé une place (14e). Musetti a fait un bon de 31 places (de la 62e à la 31e) après avoir remporté son premier titre ATP dimanche à Hambourg.

ATP Hambourg Alcaraz perd sa 1re finale : Musetti surprend son monde en s'offrant son 1er titre IL Y A UN JOUR

Carlos Alcaraz Crédit: AFP

Du côté des Français, Gaël Monfils gagne encore une place et passe à la 19e place, tandis que Quentin Halys progresse lui de cinq rangs (74e) et Adrian Mannarino de deux (78e). Richard Gasquet en perd 15 pour se retrouver 79e et Hugo Gaston 16 (75e). Benoit Paire, toujours en panne de résultats, parvient à se maintenir dans le top 100, même s'il perd encore deux places (94e).

ATP Hambourg Alcaraz hausse le ton et rejoint le dernier carré 22/07/2022 À 16:19