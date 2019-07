On l'avait un peu perdu de vue, mais Hyeon Chung a le sourire. Pour la première fois depuis le mois de février et une défaite au 1er tour à Rotterdam, le Sud-Coréen a foulé un court de tennis. Gêné par une blessure récurrente au dos et retombé à la 166e place mondiale alors qu’il avait réussi à intégrer le top 20 (19e) voici un peu plus d’un an après sa belle demi-finale de l’Open d’Australie 2018, il a repris la raquette sur le circuit Challenger à Chengdu en Chine, l’emportant au 2e tour face au Japonais Kento Takeuchi (6-3, 6-2).

Mais plus que la victoire, c’est la sensation de redevenir un joueur de tennis qui a ravi l’intéressé. "Je suis vraiment heureux d’être de retour sur le circuit. J’ai eu une blessure au dos et la compétition m’a vraiment manqué. J’ai raté beaucoup de tournois et quelques Grands Chelems. Je suis aussi sorti du top 100. Mais maintenant, je suis prêt à rejouer", a confié Chung après son match de reprise.

A 23 ans, il espère avoir mangé son pain noir, lui qui avait déjà été écarté des courts pour la même raison lors de la deuxième partie de la saison 2018. "Je ressens un certain stress et ce n’est pas ce que je voulais, parce que je jouais vraiment bien l’an dernier. Mais j’essaie de rester positif tout le temps. Je ne sais pas pourquoi j’ai autant été blessé dans ma carrière", a-t-il ajouté. Au prochain tour, le Sud-Coréen affrontera le modeste Chinois Di Wu, 352e joueur mondial. Une manière de se remettre progressivement dans le rythme avant de retrouver les joies du grand circuit.