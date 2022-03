Il y aura du beau monde sur la terre battue de Marbella dans quelques jours. Et plus précisément deux anciens numéros 3 mondiaux qui vont effectuer leur grand retour aux affaires du tennis professionnel. Comme Stan Wawrinka en début de semaine, Dominic Thiem a ainsi officiellement reçu une wild-card du tournoi Challenger espagnol qui aura lieu du 27 mars au 3 avril prochains. Après avoir repoussé son retour à la compétition plusieurs fois ces dernières semaines, l'Autrichien semble cette fois fin prêt à reprendre la raquette.

Dominic Thiem n'a plus tenu une raquette en compétition depuis fin juin 2021 : sur le gazon de Majorque, il avait été contraint à l'abandon dès le 1er tour face à Adrian Mannarino, après s'être blessé au poignet droit. Puis, l'Autrichien avait connu une rechute en forçant trop à l'entraînement pendant l'été et avait mis un terme à sa saison dans la foulée. S'il avait pu éviter l'opération, il avait vu ses plans à nouveau contrariés en février, renonçant au dernier moment à la tournée sud-américaine sur terre battue à cause d'une nouvelle blessure, cette fois aux tendons de la main.

