Il a beau être l'un des plus grands champions en activité, Andy Murray ne manque pas d'humilité. Privé d'Open d'Australie à cause d'un test positif au Covid-19 juste avant de prendre l'avion voici deux semaines, l'Ecossais est à nouveau sur pied et prêt à reprendre la compétition. En manque de matches - il n'en a joué que sept en 2020, le dernier à Cologne en octobre -, l'intéressé a donc décidé de reprendre la raquette à l'échelon inférieur, sur le circuit Challenger. Il est ainsi pressenti pour s'aligner en Italie lors du tournoi de Bielle 2 (15-21 février).