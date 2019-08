Andy Murray sera bien sur un court en simple, raquette en main, la semaine prochaine. Mais ce ne sera pas à New York. L’Ecossais, qui avait évoqué la possibilité de rejouer à plus bas niveau pour accumuler des matchs et de la confiance après sa défaite d’entrée contre Tennys Sandgren en début de semaine à Winston-Salem, a joint les actes aux paroles. Il a ainsi accepté une invitation à participer la semaine prochaine au tournoi Challenger de Majorque (26 août-1er septembre), aussi appelé le Rafa Nadal Open et disputé dans l'académie du champion espagnol.

Le Britannique a annoncé voici quelques jours son intention de tout mettre en œuvre pour retrouver le haut niveau en simple, mettant par conséquent le double de côté. Murray a perdu ses deux premiers matchs officiels en simple depuis son opération à la hanche, Richard Gasquet a été son premier bourreau à Cincinnati voici une dizaine de jours. Il espère donc renouer avec la victoire sur l’île de Majorque et s’alignera par la même occasion en Challenger pour la première fois depuis 2005 à Mons en Belgique, année de ses débuts chez les professionnels.

Il compte deux titres à ce niveau, conquis aux Etats-Unis à Aptos et Binghampton il y a 14 ans. Retombé à la 329e place mondiale, Murray espère progresser assez rapidement pour s’aligner lors du prochain Open d’Australie, un retour en Grand Chelem qui serait symbolique quand on sait qu’il pensait avoir fait ses adieux au tennis en janvier dernier... à Melbourne justement. L’année dernière, Kei Nishikori, qui revenait d’une blessure au poignet, avait fait un choix similaire en disputant le Challenger de Dallas qu’il avait d’ailleurs remporté, avant de réaliser une formidable remontée au classement, se qualifiant pour le Masters de fin d’année. Murray disputera aussi à l'automne les tournois de Zhuhai (23-29 septembre), Pekin (30 septembre-6 octobre) et Anvers (14-20 octobre).