L'organisation vient d'officialiser la nouvelle. Andy Murray, vainqueur de trois titres du Grand chelem, participera pour la première fois au tournoi Challenger de Rennes (2e division du circuit ATP) qui débute lundi. "Le natif de Glasgow sera le premier vainqueur de Grand Chelem à participer à l'Open de Rennes en 15 éditions", se sont félicités les organisateurs dans un communiqué publié sur leur site.

Avec Gasquet, Pouille, Simon et Rinderknech

Andy Murray est désormais classé à la 112e place au classement de l'ATP. L'ancien N.1 mondial, vainqueur de Wimbledon en 2013 et 2016 et de l'US Open 2012 a en effet vu sa carrière fortement perturbée depuis 2017 par des blessures à une hanche et à l'aine ayant entraîné plusieurs opérations. Outre Murray, des joueurs français de renom sont aussi attendus dans la capitale bretonne, dont Richard Gasquet, Lucas Pouille ou encore Gilles Simon. Arthur Rinderknech, désormais 83e au classement ATP, avait remporté le tournoi l'an passé et sera présent pour défendre son titre.

Créé en 2006 et labellisé "ATP Challenger 90", le tournoi de Rennes réunit 32 joueurs professionnels pendant sept jours, dont plusieurs membres du top 100 mondial. Grâce à une dotation de 66.640 euros, l'Open de Rennes est le 6e tournoi français indoor, selon le site internet du tournoi.

