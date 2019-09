Grigor Dimitrov va mieux. Près de trois semaines après sa demi-finale surprise à l’US Open, le Bulgare a confirmé son regain de forme jeudi pour son premier match en Asie. Tête de série numéro 4 à Chengdu, il a ainsi bien maîtrisé le Britannique Daniel Evans, 48e à l’ATP, en deux sets accrochés (7-5, 7-5) et un peu plus d’une heure et demie de jeu (1h38 précisément). Il tentera d’enchaîner face à Jordan Thompson ou Alexander Bublik vendredi pour une place dans le dernier carré.

Ce 2e tour avait des allures de piège et Grigor Dimitrov n’est pas tombé dedans. Voici quelques semaines seulement, celui qui s’est replacé à la 26e place mondiale ne s’en serait peut-être pas sorti. Oui, mais voilà, Flushing Meadows est passé par là et le Bulgare a retrouvé de sa superbe. Cette dose de confiance supplémentaire lui a permis de faire la différence dans les moments clés : d’abord, en fin de premier set, en ravissant le service adverse à 6-5 pour virer en tête.

Et Dimitrov n’a pas craqué dans le second acte quand Daniel Evans a refait son break de retard alors que le Bulgare servait pour le match à 5-3. Ce dernier a su se ressaisir pour faire comme dans la première manche et terminer le match sur le service adverse. Avec 68 % de premières, 80 % de points gagnés derrière, 8 aces et seulement deux doubles fautes, il a aussi retrouvé un service digne de ce nom. De quoi lui donner des idées pour la suite du tournoi.