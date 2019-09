Grigor Dimitrov a rechuté. Relancé par sa demi-finale à Flushing Meadows voici trois semaines, le Bulgare a réalisé une contre-performance en s’inclinant dès les quarts vendredi à Chengdu contre Alexander Bublik, 71e joueur mondial. Pourtant bien parti, il a été renversé par son fantasque adversaire (5-7, 7-6, 7-6) après 2h31 d’une lutte acharnée. Déjà tombeur de Taylor Fritz et de Jordan Thompson aux tours précédents, le Kazakhstanais affrontera soit Joao Sousa, soit Lloyd Harris, pour atteindre une deuxième finale en carrière sur le circuit ATP.

Après sa renaissance spectaculaire à New York, le plus dur arrive désormais pour Grigor Dimitrov : confirmer. Et vendredi, il en a été incapable, pas aidé il est vrai par une opposition atypique. Plutôt convaincant lors de son entrée en lice face à Daniel Evans, le Bulgare n’a cette fois pas su serrer les boulons quand il le fallait. La faute aussi à un Alexander Bublik qui, s’il manque encore de rigueur dans son jeu à 22 ans, a fait étalage de son talent et de sa capacité à ne donner aucun rythme à son adversaire.

S’il s’est fait une réputation de spécialiste du service à la cuillère, Bublik est surtout capable de faire parler la poudre sur ce coup, et ce n’est pas Dimitrov qui dira le contraire. Le Kazakhstanais a ainsi frappé vendredi la bagatelle de 35 aces (pour 15 doubles fautes) en trois sets. Impossible dans ces conditions pour Dimitrov de poser son jeu, même si le Bulgare a clairement raté le coche dans le tie-break du deuxième set concédé 11 points à 9. Mené d’un break dans le dernier acte, il a fait l’effort pour se remettre en selle et a même écarté une balle de match à 5-4 contre lui sur son service. Mais il a fini par céder lors du jeu décisif final.