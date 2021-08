C'est la dernière grande répétition avant l'US Open . Délocalisé à New York en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, le Masters 1000 de Cincinnati est de retour dans l'Ohio. Du 15 au 22 août 2021, le Masters 1000 de Cincinnati 2021 sera à regarder en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici