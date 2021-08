Medvedev impressionne encore

Les semaines se suivent et se ressemblent pour lui. Du moins pour le moment. A peine auréolé de son 4e titre en Masters 1000 à Toronto, Daniil Medvedev trace déjà sa route dans l'Ohio. Le numéro 2 mondial, tête de série numéro 1 de ce Masters 1000 de Cincinnati, n'a eu aucune difficulté mercredi à se défaire du 64e à l'ATP Mackenzie McDonald auquel il n'a laissé que quatre petits jeux (6-2, 6-2) en tout juste une heure de jeu. Pour une place en quart de finale, sa tâche devrait toutefois être plus ardue face à Grigor Dimitrov qui retrouve des sensations comme il l'a prouvé contre Alexander Bublik (6-3, 7-5).

Très vite, le Russe a pris les rênes de cette partie à sens unique. Dès le 3e jeu, il a ainsi fait le break après une course effrénée et un passing de revers impeccable. La suite a ressemblé à un long fleuve tranquille pour Medvedev dont le rythme à l'échange était bien trop élevé pour son adversaire. Il a même pu se permettre de ne servir que 52 % de premières balles. Mais quand son premier service est passé, il a quasi-systématiquement fait le point derrière (26/27, soit 96 % de réussite). Il s'est emparé à cinq reprises de l'engagement de McDonald, ne concédant le sien qu'une seule fois alors qu'il avait déjà un double break d'avance dans la seconde manche. Tous les feux sont donc au vert pour lui.

ATP Cincinnati Auger-Aliassime renverse Khachanov, Hurkacz dompte Murray IL Y A 3 HEURES

Rublev a eu Cilic à l'usure

Pour son compatriote Andrey Rublev, ce 2e tour a été plus mouvementé. La tête de série numéro 4 du tournoi a dû sortir le bleu de chauffe pour venir à bout de Marin Cilic, 39e joueur mondial. Malgré la perte de la première manche, le Russe a été le plus solide des deux sur la longueur, l'emportant en trois manches (5-7, 6-3, 6-1) et un tout petit peu plus de deux heures de jeu (2h01 précisément). Le tournant de la partie a eu lieu en tout début de deuxième set quand Cilic a perdu pour la première fois son engagement.

A la bagarre jusqu'à la fin de ce deuxième acte, il a ensuite craqué, concédant pas moins de sept jeux d'affilée entre 5-7, 4-3 et 5-7, 6-3, 5-0. Pour une place en quart, Rublev défiera soit Gaël Monfils, soit Alex de Minaur.

ATP Cincinnati Le coup droit de Monfils fait toujours des ravages : sa victoire face à Lajovic en images IL Y A 9 HEURES