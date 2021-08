Qu'est-ce qui caractérise avant tout un grand champion ? Si ce n'est pas la détestation absolue de la défaite, alors c'est l'amour fou de la victoire. Andy Murray en sait quelque chose, lui qui saisit à bras-le-corps toute opportunité d'y regoûter depuis deux ans et sa reprise officielle de la compétition en simple, après une très lourde opération à la hanche (il joue avec une hanche en métal, NDLR). Bénéficiaire d'une wild-card à Cincinnati, il a encore montré ce désir insatiable, cette rage de vaincre face à Richard Gasquet (6-4, 6-4) lundi

Habité, il n'a donc rien perdu de cet attribut des plus grands, cette qualité qui lui permet de rêver encore à l'impossible. "Je ne me lasse pas de la victoire. C'est quelque chose qui m'a manqué. C'est évidemment super d'être de retour ici, de jouer et surtout à ce niveau. C'était vraiment sympa, j'en étais très heureux", a ainsi confié l'ex-numéro 1 mondial après sa qualification pour le 2e tour. Et pour cause : c'était précisément dans l'Ohio et face au même adversaire que Murray avait donné le coup d'envoi de sa seconde carrière.

J'ai un peu plus confiance en ma capacité de déplacement qu'à mon retour en 2019

Il n'a donc pas résisté à la tentation de comparer ces deux matches à deux ans d'intervalle. Car en 2019, le score avait été le même, mais en faveur de Gasquet, de quoi mesurer une partie du chemin parcouru. "Je me suis bien débrouillé. J'ai assez bien bougé pour mon premier match sur dur depuis un moment. J'avais certainement un peu plus confiance en ma capacité de déplacement que quand je l'ai joué en 2019. C'était à l'époque mon premier match en simple depuis mon opération et ma hanche en métal, donc j'avais un peu d'appréhension", s'est-il remémoré.

Avec 38 coups gagnants dont 15 aces (pour 28 fautes directes), Murray est indéniablement allé chercher son match, profitant de la moindre balle courte pour dicter le jeu face au Français. Il a aussi sorti quelques séquences magiques qui ont rappelé le joueur qu'il était à son apogée, comme ce passing de coup droit croisé somptueux en bout de course pour valider le premier break du match (4-2). Est-ce à dire pour autant que Sir Andy est meilleur à 34 ans qu'à 32 et qu'il peut, si ce n'est rivaliser avec les cadors, du moins redevenir un facteur X dangereux sur le circuit ?

En deux ans, quelques gros coups et... des grosses claques

L'affaire n'est pas si simple. L'intéressé l'a peut-être sérieusement envisagé quand en octobre 2019, soit deux mois seulement après son grand retour, il s'était offert le tournoi d'Anvers, son dernier titre en date. Mais la suite n'a pas été aussi rose. Régulièrement gêné par des douleurs au bassin et aux adducteurs en raison de sa hanche, Murray a fait quelques coups, sans parvenir à retrouver un niveau de jeu moyen assez élevé pour représenter ne serait-ce qu'une légère menace pour les cadors.

S'il a renoué avec le succès face à un Top 10, Alexander Zverev, l'an passé lors de ce même Masters 1000 de Cincinnati (délocalisé à Flushing Meadows à cause du coronavirus), l'Ecossais n'a disputé que quatre petits tournois en 2020 (Cincinnati, US Open, Roland-Garros et Cologne) et cinq autres cette saison (en comptant le Challenger de Bielle) avant son arrivée dans l'Ohio. Depuis deux ans, le défi majeur qu'il n'a pas pu relever réside dans l'enchaînement des matches et des tournois.

Malgré un parcours qui a fait vibrer les Britanniques à Wimbledon, il n'a ainsi pas pu s'empêcher de déplorer son manque d'entraînement au soir de sa défaite sèche contre Denis Shapovalov au 3e tour. Et c'est toute la difficulté et l'ambiguïté de sa situation : Murray est toujours capable de procurer des émotions à ses admirateurs et de forcer le respect, mais un champion de sa trempe ne peut s'habituer à encaisser un 6-4, 6-2, 6-2 sur son gazon chéri, même si celui qui lui inflige fut l'un de ses plus grands fans. La claque est d'autant plus dure à encaisser qu'elle entre en résonance avec celles reçues au 2e tour de l'US Open 2020 face à Félix Auger-Aliassime (6-2, 6-3, 6-4) et au 1er tour de Roland-Garros 2020 contre Stan Wawrinka (6-1, 6-3, 6-2).

Une passion toujours brûlante : "J'aurais voulu davantage profiter des bons moments"

Dans ce contexte, chaque succès est porteur d'espoir. Il ne peut ainsi banaliser celui enregistré contre Richard Gasquet, même si le Français est lui aussi usé physiquement. "Quand je passe ma carrière en revue, je me rends compte que j'aurais voulu davantage profiter des bons moments. C'est difficile de le faire en tennis parce qu'on enchaîne les tournois sans avoir l'opportunité de savourer les grands résultats. Si vous gagnez au Canada par exemple, vous prenez un avion le soir même pour venir ici (à Cincinnati), et si vous gagnez ici, vous voyagez directement à New York pour préparer l'US Open. Il y a tellement de travail derrière chaque succès, et c'est ce dont on a toujours rêvé."

Reste alors le secret espoir de finalement enchaîner, pour pourquoi pas réaliser un dernier gros coup sur l'une des plus grandes scènes du monde. Plus probablement en Masters 1000 grâce au format des deux sets gagnants moins usant qu'en Grand Chelem. Car Murray reste un passionné, très attentif à l'évolution du circuit. "J'aime regarder Corentin Moutet, Gaël Monfils, Nick Kyrgios quand il a envie de jouer. Quand il n'a pas envie, je n'aime pas du tout. Mais quand il a envie, je prends vraiment du plaisir à le regarder. J'aime aussi Daniil Medvedev. Je pense que c'est un joueur très intéressant qui a beaucoup de variété et un jeu qui lui donne l'air maladroit. Mais il est très intelligent sur le sur le court et j'aime les gens qui réfléchissent quand ils jouent."

Peut-être se reconnaît-il d'ailleurs quelque peu chez le numéro 2 mondial russe, notamment dans sa façon bien particulière de jouer au chat et à la souris avec son adversaire pour l'amener à jouer là où il le souhaite. Alors, pris par la nostalgie Murray ? Qui ne le serait pas, après avoir connu les sommets qu'il a côtoyés. Mais l'Ecossais a toujours ce feu intérieur, cette passion pour la compétition et ne rêve que d'une chose : surprendre à nouveau si son corps le lui permet et savourer une fois encore l'élixir de la victoire. Qu'il y parvienne ou pas, il aura été un champion jusqu'au bout

