Western & Southern Open de Cincinnati

Catégorie : Masters 1000

Pays : États-Unis (Ohio)

Dates : du 15 au 22 août

Surface : Dur (extérieur)

Dotation : 3 028 120 $

Court principal : Center Court (11.435 places)

Après Washington et Toronto, la traditionnelle tournée estivale nord-américaine sur dur se poursuit à Cincinnati. Dépeuplé des trois méga-stars Novak Djokovic (repos), Rafael Nadal (blessure au pied gauche) et Roger Federer (opération du genou à venir), cette dernière répétition avec l’US Open promet de voir la nouvelle garde briller. Et forcément, un nom ressort du lot : Daniil Medvedev. Le numéro deux mondial, qui vient à peine de soulever son quatrième Masters 1000 à Toronto, enchaîne pour tenter de se donner encore un peu plus de confiance avant d’en découdre sur les courts du dernier Grand Chelem de la saison.

ATP Cincinnati Après Toronto, Nadal renonce à Cincinnati 11/08/2021 À 16:12

Une maîtrise totale pour un 4e titre en Masters 1000 : Medvedev a écoeuré Opelka

Autre bonne nouvelle : le tournoi pourra accueillir des spectateurs sans limitation de nombre. "Conformément aux conseils des autorités locales, nous sommes impatients d'accueillir à nouveau les fans. Ils apportent tellement d'énergie et d'excitation, ils nous ont cruellement manqué l'année dernière", a déclaré Katie Haas, directrice de l'évènement, le premier depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19 à faire une telle annonce.

Les forces en présence

On l’a dit, le trio de trentenaires Nadal-Federer-Djokovic, 10 titres à Cincinnati en cumulé, a décidé de faire l’impasse sur ce rendez-vous. Mais pas d'inquiétude, quelques-uns des plus grands noms du circuit se livreront une lutte acharnée. En plus de Medvedev, les têtes de série seront bien de la partie pour tenter de détrôner le numéro un mondial, Novak Djokovic, et inscrire leur nom au palmarès de Cincinnati. C’est ainsi que Bautista Agut, Hurkacz, Carreno Busta, Rublev, De Minaur, Sinner, Shapovalov, Ruud, Zverev, Berrettini, Auger Aliassime ou encore Tsitsipas ont répondu à l’appel. On retrouvera également Andy Murray, détenteur d’une wild-card, et Marin Cilic, seuls gagnants d’un Grand Chelem dans ce tableau masculin qui paraît relativement ouvert.

Monfils a (vraiment) tout tenté, sans succès : Le résumé de sa défaite face à Isner

Du côté des Français, nous retrouverons Gaël Monfils, Benoît Paire et Ugo Humbert. Le premier, qui vient d’atteindre les quarts de finale à Toronto, tentera de confirmer son regain de forme tandis que les deux autres devront absolument jouer un tennis débridé pour se présenter à l’US Open avec un maximum de confiance. Issus des qualifications, Richard Gasquet et Corentin Moutet seront aussi de la partie pour représenter le camp tricolore.

Le tableau

Tête de série numéro 1 et vainqueur en 2019, Daniil Medvedev se retrouve dans la partie haute du tableau, accompagné de Denis Shapovalov, Andrey Rublev et Pablo Carreno Busta, médaillé de bronze aux Jeux de Tokyo. Les deux premiers sortent d’un tournoi compliqué à Toronto, respectivement éliminés lors de leur premier et second tour.

Dans la partie basse, Alexander Zverev a été gâté au tirage au sort. L’Allemand paraît avoir un chemin tout tracé vers le dernier carré s’il joue à son niveau tandis que Berrettini devra s’écharper avec Auger Aliassime, Cristian Garin et Stefanos Tsitsipas.

Le programme

1er tour : du 15 au 17 août

2e tour : 17 et 18 août

8es de finale : 19 août

Quarts de finale : 20 août

Demi-finales : 21 août

Finale : 22 août

Les quarts de finale théoriques

Daniil Medvedev (RUS/N°1) - Pablo Carreno Busta (ESP/N°7)

Andrey Rublev (RUS/N°4) - Denis Shapovalov (CAN/N°6)

Casper Ruud (NOR/N°8) - Alexander Zverev (ALL/N°3)

Matteo Berrettini (ITA/N°5) - Stefanos Tsitsipas (GRE/N°2)

Trois chiffres à retenir

1989. Le Masters 1000 de Cincinnati est le plus ancien tournoi à se disputer dans la même ville d’origine que lors de sa création, en 1989.

11. Avec onze présences en finale de Grand Chelem, Andy Murray, détenteur d’une wild-card, va se sentir bien seul à Cincinnati sans les ogres Nadal, Federer et Djokovic. Derrière lui vient Marin Cilic, et ses "trois petites" apparitions.

9. C’est sur le Center Court de Cincinnati, un soir d’août 2018, que Novak Djokovic est devenu le premier joueur à remporter les neuf titres d’ATP Masters 1000.

Djokovic a déjà fait deux fois ce que personne d'autre n'a réussi une seule fois

Le joueur à suivre : Stefanos Tsitsipas

Tout juste auréolé du titre honorifique de numéro trois mondial volé au nez et à la barbe de Rafael Nadal suite au tournoi de Washington, Stefanos Tsitsipas a un statut de Top 3 à assumer pour la première fois. Mais le Grec de 22 ans semble avoir beaucoup de difficultés à se remettre de sa douloureuse défaite face à Novak Djokovic en finale de Roland-Garros, la première en Grand Chelem de sa jeune carrière.

Car depuis, le protégé de Patrick Mouratoglou enchaîne les désillusions : une élimination dès le premier tour de Wimbledon face à Frances Tiafoe, une défaite en huitièmes de finale des Jeux Olympiques contre Ugo Humbert et une contre-performance lors du Masters 1000 de Toronto la semaine dernière face au phénomène Reilly Opelka. Autant dire que Stefanos Tsitsipas a un besoin urgent de victoires s’il veut tenter de performer sur les courts de l’US Open, où il n’a jamais fait mieux qu’un troisième tour, en 2020.

2h32 de combat et une première finale en Masters 1000 : Opelka a renversé Tsitsipas à Toronto

Où suivre le tournoi ?

Le Masters 1000 de Cincinnati 2021 sera à regarder en direct sur Eurosport 1. Tous les matches en direct, en intégralité et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr. Nos experts Jean-Paul Loth et Georges Goven, accompagnés de Frédéric Verdier, FX Rallet et Jean-François Maurel seront au commentaire pour vous faire vivre le meilleur du tournoi américain. Les meilleurs moments du tournoi, les analyses de la rédaction et les meilleurs moments vidéos seront à suivre en live texte sur Eurosport.fr.

ATP Cincinnati Djokovic zappe Cincinnati pour se remettre de Tokyo 09/08/2021 À 21:42