Après la pluie, le beau temps pour Benoit Paire. Le Français s’est offert une très belle victoire en éliminant au deuxième tour du tournoi de Cincinnati le Canadien Denis Shapovalov, 10e joueur mondial et tête de série numéro 6 dans l’Ohio. L’Avignonnais a eu besoin de trois manches et de six balles de matchs pour s’imposer 6-3, 4-6, 7-5. Une victoire qui devrait faire du bien au Français de 32 ans, qui n’avait plus battu un joueur du Top 10 depuis de nombreux mois. Paire affrontera le vainqueur du match entre Sinner et Isner en huitième de finale.

