Benoit Paire l'avait annoncé. Les nouvelles conditions de jeu sur le circuit ATP, revenues presque à la normale après la période marquée par la crise du coronavirus, allait faire émerger "le nouveau Paire". L'Avignonnais qui considérait avant le tournoi de Cincinnati que ces conditions "changeaient tout", a allié les actes à la parole ce mardi dans l'Ohio en disposant, en trois manches et au terme d'un combat de plus de 2h du Canadien Denis Shapovalov, premier joueur du Top 10 battu par le Français depuis plus de quatre ans.

C’était la bulle le souci

Je suis content de retrouver mon niveau. Depuis le début, je disais que c'était la bulle le souci. Maintenant, j'ai retrouvé la motivation, l'envie de jouer au tennis, et ça se ressent sur le court. Dans des conditions normales, j'arrive à retrouver mon niveau, un état physique et un état mental qui sont proches de ce que je faisais avant" a-t-il expliqué après son match, dans des propos rapportés par Heureux et fier du visage affiché durant la rencontre, le Français de 32 ans voulait savourer. "" a-t-il expliqué après son match, dans des propos rapportés par nos confrères de L’Equipe

Soulagé de retrouver un niveau qu’il avait perdu depuis plus d’un an et le début de la crise du Covid-19, Benoit Paire a confirmé que les restrictions levées autour des tournois lui permettaient de s’exprimer de nouveau. "J'ai toujours dit que tant que les conditions seraient compliquées, je ne serais pas à 100 % dans ma tête et dans mon tennis. Là, j'arrive à retrouver de bonnes sensations" détaille-t-il.

Une motivation retrouvée

Devant du public à Cincinnati, et parfois bousculé par un adversaire qui restait sur une demi-finale à Wimbledon, Benoit Paire s’est accroché. "Des ambiances comme ça, ça me motive et me pousse à me surpasser. Même quand c'est difficile, j'arrive à m'accrocher, ce que je n'arrive pas à faire quand il n'y a personne dans le stade".

Je suis prêt à battre les meilleurs

Revenu également sur les critiques que son comportement avait fait naitre ces derniers mois, l’Avignonnais a tenu à y répondre et tenté d’expliquer, une nouvelle fois, ses agissements : "Je l'ai beaucoup entendu, que je n'étais plus un joueur de tennis : ‘Benoît Paire ci, Benoît Paire là, Benoît Paire c'est un saltimbanque.’ Maintenant que le tennis redevient normal, j'arrive à battre un top 10 donc c'est que le tennis, il est là. Mes jambes sont là quand il le faut et la tête suit. J'ai fait ce que j'ai pu pendant cette période et là, je redeviens un joueur de tennis à 100 % et prêt à battre les meilleurs."

Docteur Benoit et Mister Paire. Deux facettes mises en lumière ces derniers mois par le Français. Espérons que le côté sombre du Tricolore, qui l’avait notamment conduit à être mis à l’écart par la FFT pour les Jeux Olympiques de Tokyo, s’est une bonne fois pour toute évaporée en même temps que les restrictions sanitaires.

Benoit Paire, Cincinnati 2021 Crédit: Getty Images

