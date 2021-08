Une entrée réussie. Tête de série numéro 11, l’Italien Jannik Sinner a disposé de Federico Delbonis, 48e mondial, lors du premier tour, au terme d’un combat remporté en deux manches (6-2, 7-5). Après avoir laissé échapper le premier jeu du match sur le service adverse, Sinner a rapidement montré qui de lui ou de l’Argentin faisait la loi en empochant 4 jeux de suite, avant de mener rapidement un set à rien.

Delbonis a fait preuve de répondant ensuite, malgré un break concédé d’entrée de deuxième acte. Il a réussi à débreaker pour revenir à 4 partout, et Sinner s’est même retrouvé mené 5-4, service à suivre. Une pression qu’il a parfaitement gérée, remportant les trois jeux qui ont suivi pour passer au second tour. Il attend John Isner ou Cameron Norrie.

Fognini passe aussi sans souci

Son compatriote Fabio Fognini non plus n’a pas eu trop de mal à passer le premier tour. Opposé au Géorgien Nikoloz Basilashvili, 40e au classement ATP, le huitième de finaliste des Jeux de Tokyo a lui dû batailler dans le premier set pour s’imposer au tie break. Dans le second acte, il a d’abord breaké pour mener 2-0, puis, ayant perdu son jeu de service, il a de nouveau fait la différence pour mener 5-3, avant de conclure sur sa mise en jeu (7-6, 6-3). Il retrouvera Guido Pella, vainqueur du Belge David Goffin, au prochain tour.

Fabio Fognini affrontera Guido Pella au second tour à Cincinnati Crédit: Getty Images

