Tennis - ATP Cincinnati - Deux grands champions pour un beau moment : le résumé de la victoire de Murray face à Wawrinka

ATP CINCINNATI - C'était le choc de ce premier tour. La rencontre entre Andy Murray et Stan Wawrinka aura tenu toutes ses promesses. Et c'est le Britannique qui a fini par s'en sortir après trois sets et presque trois heures de jeu (7-6, 5-7, 7-5). Un combat intense qui a logiquement ravi tous les nostalgiques de leur grande époque. Le résumé de la rencontre en vidéo.

00:02:47, il y a 43 minutes