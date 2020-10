Tennis

VIDEO - Le 7/10 du prodige Lorenzo Musetti face au top 100

JEU, SET ET MATHS : Né en 2002, Lorenzo Musetti commence à semer la terreur dans le top 100 mondial. L'Italien a gagné 7 de ses 10 matches face à ces joueurs depuis la reprise du tennis. Il devrait intégrer le top 125 la semaine prochaine, et sera le plus jeune joueur dans le lot.

