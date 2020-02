Corentin Moutet s'est qualifié mercredi pour les quarts de finale du tournoi de Cordoba (Argentine), en battant l'Argentin Guido Pella (6-7, 7-5, 6-3). Il est passé tout proche de la sortie. En effet, Guido Pella (22e mondial) a servi pour le match à 5-4 dans le deuxième set, mais il a craqué sur son service et laissé Moutet enchaîner trois jeux de suite. Le Français, 20 ans, a fait ensuite le break dès le quatrième jeu de la manche décisive et n'a plus été inquiété. Corentin Moutet (71e au classement ATP) avait déjà battu Guido Pella lors de leur précédente confrontation, au deuxième tour du tournoi de Roland-Garros 2019. Il sera opposé au prochain tour au Slovaque Andrej Martin (100e mondial).